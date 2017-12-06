Otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü H.Y. tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalarla İstanbul\'dan Edirne\'ye gelen H.Y. yönetimindeki aracı Havsa yolu üzerinde durdurdu. Polis, narkotik dedektör köpeği \'Sıla\'nın da katılımıyla yaptığı aramada, aracın arka koltuğu ile bagaj kısmındaki yedek tekerleğin içerisine gizlenmiş 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirdi. Sürücü H.Y. gözaltına alındı.

İstanbul\'dan temin ettiği esrarı Edirne\'de satacağı belirtilen H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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