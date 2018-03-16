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Otomobilde 1 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı

16 Mart 2018 15:13

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi\'nde devriye gezdikleri sırada A.K. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçtaki sürücü A.K. ve yanındaki C.K.\'nın üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Aracın arka koltuğundaki poşette ise 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sürücü A.K. ve arkadaşı C.K. poşetin içersinde \'kına\' olduğunu savunmasına rağmen yapılan incelemede uyuşturucu maddesinin esrar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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