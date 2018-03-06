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Otomobil zulasında 18 kilo eroin ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da polis, asayiş uygulamasında durdurduğu bir otomobilin ön teker çevresine gizlenen 18 kilo 376 gram eroin ele geçirdi

06 Mart 2018 13:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da polis, asayiş uygulamasında durdurduğu bir otomobilin ön teker çevresine gizlenen 18 kilo 376 gram eroin ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı\'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ösel eğitimli narkotik köpekleri, aracın ön teker bölümüne tepki verince ekipler harekete geçti. Aracın tekeri sökülerek, kaportanın iç kısmına soba borusu içerisine gizlenen 36 paket içindeki 18 kilo 376 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü O.Ç (38) gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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