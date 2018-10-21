Otomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkan otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri\'ne düştü. Kazada, 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, hastanede tedaviye alınan 10 aylık Elif Beren Gümüş\'ün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza, sabah 09.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Alaattin Küçükdeveci (61) yönetimindeki 55 DG 760 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki Mehmet Gümüş yönetimindeki 19 AAH 049 plakalı otomobile çarptı. Çarpamın etkisiyle kontrolden çıkan Mehmet Gümüş\'ün kullandığı otomobil, köprü korkuluklarını da aşıp Yeşilırmak Nehri\'ne düştü. Kazada, nehre düşen otomobilde Mehmet Gümüş (34), Sibel Gümüş (34), 10 aylık Elif Beren Gümüş, yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Amasya Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Alaattin Küçükdeveci, kazadan yara almadan kurtulurken, nehre uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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