T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde, alkollü sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobille otopark çitlerine ve yayalara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

30 Eylül 2017 19:02

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, alkollü sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobille otopark çitlerine ve yayalara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi\'nde dün gece meydana geldi. İngiliz Burnu yönünden gelen 22 yaşındaki Mehmet Eliş yönetimindeki 35 F 9937 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Ardından karşıdan gelen otomobile çarpmamak için manevra yapan Eliş\'in yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki Komando Okulu otoparkını çevreleyen demir çitlere ve elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, ardından bir yaya grubuna çarptı. Kazada sürücü Mehmet Eliş ve yanındaki, 21 yaşındaki Osman Can Görür hafif, çarptıkları yayalar 38 yaşındaki Ercan Türkmen, 34 yaşındaki Emrah Türkmen  ve Irak Kerkük doğumlu 44 yaşındaki Chatin Kalandar ağır yaralandı. Yaralılardan Chatin Kalandar, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi\'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Eliş\'in 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisi sonrası taburcu edilen Eliş, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Seyfi GÜLFOÇAİzmir DHAFoçaKazaMahallesi Mersinaki CaddesiBurnuMehmet Eliş yönetimindekiArdındanElişKomando OkuluSavrulanKazadaMehmet ElişCan GörürErcan TürkmenEmrah TürkmenIrak KerkükChatin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24