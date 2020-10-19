'Otomobil yatırım aracı haline geldi, fiyatlar eski seviyelerine gelmeyecek'

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artışın hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.

Kumdakcı bireylerin pandemi nedeniyle toplu taşıma aracı yerine otomobil kullanmaya dönük talep artışının da bunda etkili olduğunu kaydetti.

'Yatırım aracı olarak görülüyor'

Yaptığı yazılı açıklamada Kumdakcı, "Sıfır kilometre otomobil fiyatları üç ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi" dedi.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade eden Kumdakcı şunları söyledi: "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos tarihinde yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı."

'Fiyatlar düşmeyecek'

Piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu belirten Kumdakcı, "Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkân vermeyecektir. Özetle fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" diye konuştu.