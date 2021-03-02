Otomobil ve hafif ticari araç satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu.

Otomobil Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomobil pazarı yüzde 18,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 oranında arttı. Otomobil satışları 44 bin 749, hafif ticari araç satışları ise 13 bin 755 adet olarak gerçekleşti.

Aynı kalemde satışlar 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olmuştu.