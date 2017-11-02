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Ekonomi

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim'de yüzde 10.5 arttı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10

02 Kasım 2017 15:22

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10.5 artmasına karşılık, ilk 10 aylık satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 azaldı.
Otomobil Distribütörleri Derneği\'nin (ODD) verilerine göre, Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim\'de yüzde 10.5 artışla 91 bin 752 adete yükseldi.
ODD verilerine göre, Ocak-Ekim dönemindeki satışları ise yüzde 0.1 azalarak 719 bin 95 adete geriledi.
ODD 2017 yılının tamamı için daha önce 875 bin adet ile 925 bin adet aralığında olan toplam satış öngörüsünü 950 bin ile 1 milyon adet aralığına yükseltti ve aynı miktarı 2018 yılı için de belirledi.

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