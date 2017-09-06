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Ekonomi

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos'ta yüzde 1.4 arttı

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos ayında, yıllık bazda yüzde 1

06 Eylül 2017 15:35

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos ayında, yıllık bazda yüzde 1.4 artarak 72 bin 536 adete yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği\'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 2.3 daralma ile 555 bin 991 adete geriledi.
ODD verilerine göre, otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 1.7, hafif ticari araç pazarı yüzde 0.4 artarak sırasıyla 54 bin 890 ve 17 bin 646 adete çıktı.
Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise, otomobil satışları yüzde 3.4 azalışla 423 bin 198 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1.5 artışla 132 bin 793 adete çıktı.
ODD\'nin öngörülerine göre, sektörde bu yılın toplamındaki satışlar 875 bin adet ile 925 bin adet aralığında gerçekleşecek.

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