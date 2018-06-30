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Otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobildeki çift, yaralandı

30 Haziran 2018 18:11

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobildeki çift, yaralandı.
Kaza, Marmara Ereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ\'a giden Berat Karagöz yönetimindeki 34 LM 7826 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı, üst geçit merdivenlerine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçtaki eşi Melike Karagöz ise yaralandı.
Berat Karagöz\'e olay yerinde müdahele yapılırken, eşi Melike Karagöz ise ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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