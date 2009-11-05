Otomobil üretimi geriledi

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) verilerine göre, dünyada toplam motorlu taşıt üretimi, ilk 6 ayda yüzde 30,4 gerileyerek 26,4 milyon adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamada, derneğin üyesi bulunduğu OICA'nın 2009 yılı ilk altı aylık küresel üretim verilerine yer verildi.

Krizin, dünya motorlu araç üretimindeki düşüşün devam etmesine neden olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Çin haricinde tüm ülkelerin otomotiv sanayilerinin krizden önemli oranda etkilendiği belirtildi.

Dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin ilk 6 ayda yüzde 30,4 gerileyerek 26,4 milyon adet olduğu vurgulanan açıklamada, bu döneme ait üretim verileri araç tipleri bazında incelendiğinde, otomobil üretiminin 2008 yılı aynı döneme göre yüzde 26,6 oranında azalarak 20,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiş olduğu ifade edildi.

Hafif ticari araçtaki düşüşün hem otomobile hem de kamyon ile otobüsün dahil olduğu ağır ticari araç üretimine göre biraz daha etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2008 yılı ilk 6 aylık dönemde 7,7 milyon adet düzeyinde gerçekleşen hafif ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 42,6 oranında azalarak 4,4 milyon adete gerilemiştir. Kamyon üretimi yüzde 36,8 oranında azalırken, otobüs üretimindeki düşüş yüzde 31,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısı, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında BRIC Ülkeleri arasında yer alan Brezilya'da üretim adetlerindeki düşüş yüzde 13,5 iken, Rusya'da yüzde 62,2 gibi önemli boyuttadır.

Aynı dönemde, Hindistan'da üretim yüzde 5,8 düşerken, Çin'in üretimini yüzde 15,2 oranında artırması dikkati çekicidir. Dünya motorlu araç üretim verileri bölgeler bazında incelendiğinde en keskin düşüşün Sırbistan, Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'ın dahil olduğu Diğer Avrupa Bölgesi'nde gerçekleştiği görülmektedir. Bu bölgedeki üretim 2008 yılı ilk 6 aylık döneminde 1,2 milyon adet iken, bu yılın aynı döneminde 444 bin adete gerilemiştir."

Yılın ilk yarısında, NAFTA Bölgesinde motorlu araç üretimi yüzde 50 oranında azalarak 3,6 milyon adete gerilerken, Güney Amerika'daki düşüşün yüzde 16 düzeyinde gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada, Avrupa Birliği'nde (AB) aynı dönemde üretimin yüzde 31,8 azalarak 7,2 milyon adet düzeyine gerilediği bildirildi.



İkinci çeyrekte düşüş yavaşladı

Türkiye'de ise motorlu araç üretiminin yüzde 44,7 oranında gerileyerek 394 bin olduğu kaydedildi.

Japonya ve Güney Kore'deki daralmanın da önemli boyutta olduğuna işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Dünya motorlu araç üretim adetlerinin, bir önceki yıla göre üçer aylık dönemlerde değişimleri incelendiğinde, 2008 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış trendi içinde olan dünya motorlu araç üretiminin, bu dönem itibariyle yüzde 2,8 oranında azalmaya başladığı ve 2008 yılı son çeyrek itibariyle yüzde 18,8 oranında daraldığı görülmektedir. Küresel krizin dünya motorlu araç üretiminde en çok hissedilmeye başlandığı yılın ilk çeyreğinde ise daralma yüzde 36,2 gibi önemli bir boyuta ulaşmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde dünya motorlu araç üretimindeki düşüş yavaşlamış ve yüzde 24,7 düzeyinde gerçekleşmiştir."