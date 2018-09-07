Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Keskin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi öldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyü yakınlarında meydana geldi. Keskin\'den Derice ilçesine bağlı Çerikli beldesine giden Ömer Sakallı (75) yönetimindeki 71 DH 926 plakalı otomobil Çeritmüminli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonrası 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Ömer Sakallı olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ferit Pekcan ise ağır yaralandı. Ferit Pekcan da ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kırıkkale AFAD ile Belediye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası otomobil içinde bulunan Ömer Sakallı\'nın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarabildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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