Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, dün gece Akçakese köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Keleoğlu (59) yönetimindeki 37 PN 450 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten, alttaki Kastamonu- İhsangazi yoluna yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sürücü Hüseyin Keleoğlu hayatını kaybetti. Akçakese köyü eski muhtarı olan Keleoğlu\'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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