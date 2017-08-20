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Otomobil, uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

20 Ağustos 2017 16:43

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Çamlıca Köyü- Kızılalan yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Altınışık yönetimindeki 70 E 2286 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Altınışık ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uçurumdan kurtulup ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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