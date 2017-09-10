Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Oba Mahallesi Bucakoluk Mevkii\'nde meydana geldi. Mesut Aydoğan yönetimindeki 07 NJ 502 plakalı otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mevlüt Çetin ve kardeşi Ahmet Çetin\'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Mesut Aydoğan ile Müslüm Akış ise ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavisi sürdüğü belirtildi.

Mevlüt ve Ahmet Çetin kardeşlerin cenazesinin bugün Değirmendere Kızılharman Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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