Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi kaçtı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesi Filyos Beldesi’nde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aracın altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi. Otomobilden çıkarılan 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, Filyos sahil yolu çıkışında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 67 TK 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Uğur (37), ters dönen aracın altında kalırken, 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Mehmet Uğur\'un cenazesi AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından aracın altından çıkartıldı.

İddiaya göre, hafif yaralanan 2 kişi ise otomobilden çıkartıldıktan bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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