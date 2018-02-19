Otomobil uçuruma düşmesin diye tutdular

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkarak sahil kenarında askıda kalan otomobil, düşmemesi için çevredekiler tarafından kapılarından tutuldu.

Alaplı-Akçakoca yolu 1\'inci Tünel mevkiinde 67 LS 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sahil kenarında asılı kaldı. 20 metre yükseklikten aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobildeki sürücü çevredekilerin yardımıyla aşağıya indirildi. Yardıma koşan 4 kişi, düşmemesi için otomobili kapılarından tutmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra itfaiye ekipleri halat yardımıyla otomobili güvenli yere çekti.



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