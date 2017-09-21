Otomobil uçurma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı İlçesi\'nde, kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tilkibeli mevkisinde meydana geldi. Bayburt’dan Trabzon yönüne giden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Ayşe Tortum (19), Ayşe Bağcacı (22) ve Yusuf Dumanlı\'nın (20) hayatını kaybetti. Yaralı Abdullah Batur (23) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.