-OTOMOBİL TUTKUNLARI OTOMOBİLE DOYACAK İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - 13. Uluslararası İstanbul Otomobil Fuarı (Auto Show 2010), 29 Ekim 2010 tarihinde kapılarını otomobil severlere açacak. CNR Expo Fuar Merkezi'nde Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) akreditasyonuyla İstanbul Fuarcılık tarafından OICA ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) desteğiyle iki yılda bir gerçekleştirilen Auto Show'a bu yıl 650 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu yıl toplam 120 bin metrekare alana yayılacak fuara, aralarında Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Citroen, Subaru, Infiniti, BMW, Land Rover, Aston Martin, Mini, Chevrolet, Kia, Lambroghini, Seat, Audi, Geely, Volkswagen, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda, Mercedes-Smart, Chery, Nissan, Jaguar, Peugeot, Suzuki, Ssangyong, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Lexus, Toyota, Proton, Volvo ve Skoda gibi markaların da yer aldığı 200'ün üzerinde firma katılıyor. Bu yıl kadın, yaşlı ve çocuklara yönelik birtakım pilot uygulamaların yapılacağı fuar, 29 Ekim ile 7 Kasım 2010 tarihleri arasında saat 12.00'den 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. -RENAULT STANDINDA ELEKTRİK MOTORLU FLUENCE VE ZOE...- Renault, otomobile olan tutkusunu, çevreye olan duyarlılığını, EuroNcap çarpışma testlerindeki güvenlik anlayışını ve estetiği Auto Show'da sergileyecek. Ekoloji ve ekonominin ortak imzası eco2 konseptinin vurgulandığı bin 595 metrekare Renault standında 19 araç, otomobil severlerin ilgisine sunulacak. Renault'nun yüzde 100 elektrik motorlu modellerinden biri olan ve Türkiye'de 2011 yılında üretimine başlanacak Fluence Z.E. ile Zoe Preview de fuarda gösterilecek. Türkiye'de Şubat 2011'de ticarileştirilecek olan Renault'un yeni orta üst sınıf sedanı Latitude ve Nisan 2011'de Türkiye'de satışa sunulacak Megane Coupe Cabriolet de Auto Show 2010'da ilk kez Türk tüketicisiyle buluşacak. Renault markasının değişimini yansıtan Yeni Megane HB modelinin yeni bir versiyonu olan Sport Edition, Megane Coupe, Megane Sport Tourer, Laguna Coupe, Grand Scenic, Fluence, Koleos, 3 kapılı özel seri Clio S, Clio Grand Tour da otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Kangoo Chromline ve Trafic Passenger da Renault standında tüketiciyle buluşacak. Spor otomobiller bölümünde ise 2005 ve 2006 markalar ve pilotlar şampiyonu F1 aracı R28 meraklılarına sunulacak. -TOFAŞ'IN ELEKTRİKLİ FIAT DOBLO EV'Sİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK- Ar-Ge çalışması Türkiye'de yapılan elektrikli araç Fiat Doblo EV de Auto Show'da görücüye çıkacak. Araç, fuarda Fiat standının ''Gelecek'' konseptli özel bölümünde otomobil severlerin ilgisine sunulacak. Birçok yenilikle otomobil tutkunlarını standında ağırlayacak Fiat'ın yeniliklerinin temel odağını ise çevreci modeller oluşturacak. Fuarda Fiat 500 ile birlikte sergilenecek TwinAir motor teknolojisinin yanında, ''MultiAir'' kodlu yeni nesil benzinli motorlarla donatılmış Fiat Punto Evo ve Fiat Bravo gibi modeller de meraklılarının ilgisine sunulacak. -FORD 6 YENİ MODELİNİ GÖSTERECEK- Ford Otosan da Auto Show 2010'da 6 yeni modelini sergileyecek. Yeni C-MAX, yeni Grand C-MAX, yeni Mondeo, yeni S-MAX, yeni Galaxy ve yeni Focus modelleri fuarda Türk otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Ford tarafından geliştirilen ve sürücülerin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra sürüş güvenliğini de arttıran otomatik park sistemi, otomatik bagaj kapağı, kör nokta uyarı sistemi ve diğer ileri teknoloji uygulamaları ilk kez Auto Show 2010'da tanıtılacak. Ford'un yeni benzinli motor teknolojisi olan EcoBoost motor ailesi de 160 PS'den 240 PS'e kadar varan değişik güç seçenekleri ile fuarda ilk kez sunulacak. Auto Show 2010 ziyaretçileri Ford standında interaktif ve eğlenceli etkinliklerle de karşılaşacak. -HYUNDAI ix20 VE GENESIS COUPE İSTANBUL AUTO SHOW'DA...- Hyundai'nin geçen ay sonunda yapılan Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez dünyaya tanıttığı ix20 ve Avrupa için özel versiyonu geliştirilen Genesis Coupe modelleri, İstanbul Auto Show 2010'da otomobil severlerle buluşacak. Yeni nesil B-Segmenti MPV modeli ''ix20'', bulunduğu sınıfın ''kutu'' formlu tasarım alışkanlığından uzaklaşarak Hyundai'nin modern ve yenilikçi tasarım anlayışı doğrultusunda daha dinamik ve sportif iç ve dış görünümle Türk tüketicisinin karşısına çıkacak. Fuarda 4. salonda yer alacak Hyundai standında, aralarında Türkiye'de üretilen i20 Troy ve Accent Era'nın da olduğu, binek otomobil gamındaki i10, i30, i30 CW, Sonata, Genesis, ix55, ix35 ve Santa Fe gibi modellerden oluşan toplam 14 adet araç sergilenecek. -PEUGEOT YENİ 508'İ TÜRK TÜKETİCİSİYLE BULUŞTURACAK- Peugeot, Auto Show 2010'daki standında yeni marka kimliğini somut şekilde gözler önüne serecek ve kuruluşunun 200. yıldönümünü İstanbul'da kutlayacak. Peugeot, fuarda büyük aile modeli 508'in uluslararası prömiyerini yapacak. Peugeot'nun yeni tasarım simgesi olan SR1 Peugeot standında yerini alacak. Peugeot, günümüzün çevre ve ulaşım sorunlarına iOnve 3008 HYbrid4 ile somut cevaplar sunacak. BB1 gibi otomobilin sınırlarını genişleten elektrikli konsept araç ile Peugeot'nun yeni ulaşım yaklaşımı ortaya konacak. Peugeot standında, yeni coupe spor model RCZ, 3008, 5008 ve 4007'nin yanı sıra 407,308,207,206+,107,207 CC,308 CC,207 SW ve Partner Tepee Zenith modellerini sergilenecek. Ayrıca IRC Kıtalararası Ralli Şampiyonası'nda Burcu Çetinkaya ve Çiçek Güney'den oluşan ilk ve tek bayan ekip ile Türkiye adına yarışan Peugeot Sport Türkiye'nin aracı Peugeot 207 S 2000 de Peugeot standında yer alacak. -TOYOTA, KONSEPTİNİ HİBRİD ARAÇLAR ÜZERİNE KURACAK- Toyota, çevreye duyarlı teknolojilere verdiği önemi İstanbul Auto Show'da gösterecek. Toyota, fuarda konseptini; yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan Toyota Optimal Drive Teknolojisi ve hibrid araçlar üzerine kuracak. Toyota, ayrıca dünya prömiyeri Paris Otomobil Fuarı'nda yapılan B MPV segmentinin en yeni üyesi Verso-S'i de Türkiye'ye ilk kez tanıtacak. Toyota, fuarda güneş panelli Prius, dünyanın 4 kişilik en küçük aracı iQ, geleceğin tek kişilik aracı i-real, elektrik prizinden şarj edilebilen Prius PHV, hibrid araçların her geçen gün daha yaygınlaşacağının en önemli kanıtı niteliğindeki Auris Hibrid'i (HSD) otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak. Toyota ayrıca 60 yıllık geçmişiyle efsaneleşen arazi araçları için de özel bir bölüm oluşturacak. -YENİ PASSAT DA AUTO SHOW'DA...- Doğuş Otomotiv de Auto Show'da distribütörlüğünü yürüttüğü VW Binek Araç, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini ve Skoda markaları ile ziyaretçilerini ağırlayacak. VW Binek Araç, Yeni Passat; Audi, A7 Sportback; SEAT, Ibiza Sportourer ve Yeni Alhambra; Porsche Panemara 4 ve tüm diğer modelleri ile fuarda yer alacak. Fuarda Maserati GranCabrio, GranTurismo S, Quattroporte S gibi modellerini sergilerken, Lancia da Delta Hard Black, Delta 1.8 200 HP otomatik, Ypsilon 1.3 75 HP multijet otomatik gibi modellerini gösterecek. Ferrari standında ise Ferrari 599 GTO, Ferrari 458 Italia ve Ferrari California modelleri yer alacak.