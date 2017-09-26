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Otomobil tünelde bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Mehmet Bügiş kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede öldü

26 Eylül 2017 10:58

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Mehmet Bügiş kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede öldü. Ağır yaralanan Mehmet Naci Gündemir’in tedavisi sürüyor.
Kaza, Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki  06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.
Kazada araçta bulunan Mehmet Bügiş öldü, sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüz’ü Alanya Özel Anadolu, Gündemir’i ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Gündemir’in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Mehmet Bügiş ile Reşat Gürbüz’ün cesetleri polis ve nöbetçi savcının incelemesn ardından morga konuldu. Kaza nedeniyle tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

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