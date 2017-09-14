T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil traktöre çarptı: 6 yaralı

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Karamanlı İlçesi'nde otomobille traktör çarpıştı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

14 Eylül 2017 19:37

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Karamanlı İlçesi\'nde otomobille traktör çarpıştı, 1\'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mürsel Çavdar 26 AK 111 plakalı otomobiliyle Karamanlı\'dan Burdur yönüne ilerlerken, önündeki Kazım Keskin yönetimindeki 32 HD 443 plakalı arkasında römork bağlı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ile otomobil tarlaya savruldu. Römorkta bulunan bidonlardaki salçalar yola saçıldı. Kazada, traktör sürücü Kazım Keskin ile traktörde bulunan eşi Rukiye Keskin, Emine Dudu Kutlu ve otomobil sürücüsü Mürsel Çavdar ile araçtaki yolculardan eşi Merve Çavdar ve oğlu 1 yaşındaki İsmail Çavdar yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANKARAMANLI Burdur DHABURDUR KaramanlıKazaMürselAKKaramanlı BurdurKeskinHDRömorktaKazadaKazım KeskinRukiye Keskin Emine Dudu KutluMerveOlayBurdur Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24