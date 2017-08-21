Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hamidili Mahallesi\'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Nejla Böbrek yönetimindeki 01 GT 652 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktöre arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Böbrek ile yanındaki 28 yaşındaki Suna Böbrek ve Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dİğer iki yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası traktörüyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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