T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz öldü, 2 kişi de yaralandı

21 Ağustos 2017 04:52

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Hamidili Mahallesi\'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Nejla Böbrek yönetimindeki 01 GT 652 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktöre arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Böbrek ile yanındaki 28 yaşındaki Suna Böbrek ve Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dİğer iki yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Polis, kaza sonrası traktörüyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHAADANA CeyhanMehmet YılmazKazaHamidili MahallesiNejla BöbrekGTKazadaBöbrekSuna BöbrekYaralılarCeyhan Devlet HastanesiYılmazDİğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24