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Otomobil, traktörden ayrılan römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da hareket halindeki traktörün ayrılan römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

28 Ekim 2017 02:07

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da hareket halindeki traktörün ayrılan römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorku ayrıldı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Tahtabaşı yönetimindeki 63 KL 077 plakalı otomobil, römorka çarptı, ardından da devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Tahtabaşı ile yanındaki Şükrü Tahtabaşı, Metin Tahtabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Metin Tahtabaşı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Tahtabaşı\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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