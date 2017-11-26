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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nabi YAZICI/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yol kenarında duran traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26 Kasım 2017 16:40

Nabi YAZICI/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde yol kenarında duran traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Başiskele Doğantepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Türkkal yönetimindeki 41 LC 001 plakalı otomobil, yol kenarında duran traktörün römorkuna çarptı. Kazada, Mehmet Türkkal ile üçü de 15 yaşındaki Serdar Ceyhan, Hasan Türkkal ve Melih Karaduman yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan 4 yaralıdan Serdar Ceyhan yaşamını yitirirken, Hasan Türkkal ise yoğun bakıma ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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