T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil traktör bayiine girdi: 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış bayiine giren otomobilin kadın şoförü yaralandı

16 Kasım 2017 22:16

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesi\'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış bayiine giren otomobilin kadın şoförü yaralandı.
Kaza, Mermer Mahallesi\'nde meydana geldi. Zeynep Akın yönetimindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı\'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan traktör bayiinin bahçesine girdi. Park halindeki traktörlerden birisine çarparak durabilen otomobilde bulunan Zehra Lüleci yaralandı. Yaralı, ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜK EskipazarKaza Mermer MahallesiZeynep AkınDEMermer KavşağıParkZehra LüleciYaralıEskipazar Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24