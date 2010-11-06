-OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ BUCAK (A.A) - 05.1.2010 - Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Sudrettin Alpkaya'nın kullandığı 07 AAS 83 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya istikametine gelirken Bucak ilçesine bağlı Kızılali köyü yakınlarında, Barbaros Kovacı idaresindeki 28 K 0812 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sudrettin Alpkaya (35), yanında bulunan kızı Kardelen (12) ve kardeşi Halil Alpkaya (38) ile Tuğba Duran (32) yaşamını yitirdi.