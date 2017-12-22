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Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de otomobil, önünde giden canlı tavuk yüklü TIR'ın altına girdi

22 Aralık 2017 14:19

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de otomobil, önünde giden canlı tavuk yüklü TIR\'ın altına girdi. Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Salih Ayaz\'ın (27) cansız bedenini araçtan itfaiye ekipleri çıkardı.
Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi, Sarar Fabrikası\'nın karşısında meydana geldi. Ankara yönünden kent merkezine giden Salih Ayaz yönetimindeki 16 K 9519 plakalı otomobil, önündeki Nazif Akbaba\'nın kullandığı canlı tavuk taşıyan 42 FMA 81 plakalı TIR\'a çarptı. TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ayaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil, vinçle TIR\'ın altından çıkarıldı. Ayaz\'ın araçta sıkışan cansız bedeni, büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. TIR şoförü Nazif Akbaba\'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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