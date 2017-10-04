Otomobil TIR'a çarpıp, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, karşıdan gelen TIR\'la çarpışıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.
Bugün saat 16.00 sıralarında Manisa\'nın Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne giden Fehmi Oybak (62) yönetimindeki 20 PU 070 plakalı otomobil, Buldan Kavşağı\'nda karşıdan gelen Onur Akyiğit yönetimindeki 05 RD 256 plakalı TIR\'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Fehmi Oybak ile eşi Hafize Oybak (57) yaralanırken, TIR şoförü Onur Akyiğit kazayı yara almadan atlattı. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanase\'ne kaldırılan Oybak çiftnin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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