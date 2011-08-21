-Otomobil tarlaya devrildi: 8 yaralı AYDIN (A.A) - 21.08.2011 - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üçü çocuk 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yaşar Demir (21) yönetimindeki 09 VB 814 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Kazada, Yaşar Demir ile araçta bulunan Hüseyin Çaylak (10), Esra Çaylak(23), Tolga Çaylak (12), Ümmü Çaylak (40), Yalçın Çaylak (42), Sibel Çaylak (20) ve Nurgül Işık (5) yaralandı. Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yaşar Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.