T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil takla atttı: 2'si çocuk 5 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak devrildi

04 Eylül 2018 19:47

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Karaman- Konya yolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mersin\'den Konya\'ya giden Abdullah Akpınar yönetimindeki 33 VLZ 32 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Akpınar ile otomobilde bulunan Fatma (54) ve Özge Akpınar (4), Suna Çabuk (9) ile Naciye Topcu (54) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHAKARAMANKazadaKazaKaraman KonyaMersin KonyaAbdullah AkpınarVLZFatmaAkpınarSunaNaciye TopcuYaralılarKaraman Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24