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Otomobil, takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yayalara çarptı

06 Mayıs 2018 19:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. 01 LC 290 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çarpıp takla atan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı. Hızını alamayan otomobil iş yerine girdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafınan görüntülendi.
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1\'i ağır 5 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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