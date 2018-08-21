Otomobil takla attı: 3 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu Ferizli ilçesinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Batuhan Kara yönetimindeki 34 JZ 9900 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Batuhan Kara, Anıl Köroğlu ve Ayhan Kara yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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