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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 18:46

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Elmacı Köyü mevkisinde meydana geldi.  Ereğli’den Zonguldak yönüne giden Celal Dalga yönetimindeki 16 Y 6787 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, kanala düşerek duran otomobilde sürücü Celal Dalga ile yanındakiler Yıldız Dalga ve Melike Dalga yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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