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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 22 yaşındaki Mert Renda yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı

04 Eylül 2017 23:09

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 22 yaşındaki Mert Renda yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Dereağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Nazilli yönüne giden Mert Renda yönetimindeki 35 TRH 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Renda ile yolcu konumunda olan Bekir Şekvan (35) ve Okan Şahin (22) takla atan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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