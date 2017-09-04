Otomobil takla attı : 2 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Bafra İlçesine bağlı Şirinköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Öztürk yönetimindeki 55 SN 373 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilde sürücü Ömer Öztürk ile yanında bulunan Sevinç Öztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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