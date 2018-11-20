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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMAÇA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı

20 Kasım 2018 12:40

Atilla ATMAÇA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada Suriye uyruklu sürücü Cuma El Hüseyin (21) yaralandı, yanındaki Şükriye İsa (23) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Cuma El Hüseyin yönetimindeki 31 MA 0349 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü El Hüseyin yaralandı, yanındaki Şükriye İsa olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı El  Hüseyin, itfaiyenin müdahalesiyle araç içinden çıkartılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan El Hüseyin\'in hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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