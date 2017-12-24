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Otomobil sürücüsü kazada öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mehmet Pekin (32), kaldırıldığı hastanede öldü

24 Aralık 2017 14:49

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mehmet Pekin (32), kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı Ahmet Özcan Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Samet Kılıç (40) yönetimindeki 34 AGB 058 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak  Mehmet Pekin yönetimindeki 38 PH 773 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Pekin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Pekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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