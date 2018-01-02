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Otomobil sulama kanalına uçtu: Genç kız kurtarıldı, 2 ölü (3)

ÜÇÜ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ Şanlıurfa’da kanala düşen otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin Harran Üniversitesi öğrencileri Hasan Türkmen (24) ile Fatma Uruç (22) olduğu saptandı

02 Ocak 2018 23:09

ÜÇÜ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Şanlıurfa’da kanala düşen otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin Harran Üniversitesi öğrencileri Hasan Türkmen (24) ile Fatma Uruç (22) olduğu saptandı. Sağ kurtarılan kişinin ise yine aynı üniversitede öğrenim gören Melek Ural (19) olduğu belirlendi. Hasan Türkmen ile Kredi Yurtlar Kurumu\'nda kalan Coğrafya Bölümü öğrencileri Fatma Uruç ve Melek Ural\'ın kent merkezine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Bu sırada tarlada çalışan vatandaşlardan birinin kazayı fark edip suya atlayarak Melek Ural’ı kurtardığı ifade edildi.
ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI
Melek Ural’ın ifadesinde otomobilde 3 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine, otomobil çekiciyle kanaldan çıkarılarak çalışmalar sonlandırıldı.
Hasan Türkmen ile Fatma Uruç\'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.

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