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Otomobil sulama kanalına uçtu: Genç kız kurtarıldı, 2 ölü (2)- Yeniden

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu

02 Ocak 2018 22:00

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir genç kız çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü Hasan Türkmen ile adı öğrenilemeyen bir kadın yaşamlarını yitirdi. Otomobilde başka kişilerin de bulunma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Olay, saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu\'nun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Türkmen yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalına uçtu. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardımına koştu ve otomobildeki bir genç kız sudan çıkardı. Kurtarılan genç kız, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri ile su altı polisleri sevk edildi. Suya giren dalgıç polislerin yarım saatlik çalışması sonucu otomobilden sürücü Hasan Türkmen ile adı öğrenilemeyen bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Çevre toplanan çok sayıda kişi çalışmaları izledi. Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de bulunabileceği ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Sudan çıkarılan 2 ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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