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Otomobil sulama kanalına uçtu; anne öldü, oğlu yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G

13 Eylül 2017 05:12

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi\'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah\'ı da yanına alarak sudan çıktı, ancak eşi Gülsüm G. ise başaramadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.\'nin cesedi bulundu.
Gülsüm G.\'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, Abdulmah G.\'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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