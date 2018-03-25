Otomobil sulama kanalına uçtu: 1'i bebek 3 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sulama kanalına uçan otomobildeki 1\'i bebek 3 kişi yaralandı. Araçtan kendileri çıkan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Avşar Mahallesi Zincirli Kuyu mevkisi 2\'nci Sulama Kanalı Çaldağı Madeni yakınlarında meydana geldi. Turgutlu ilçe merkezinden Sarıbey Mahallesi yönüne giden A.K. (30) yönetimindeki 35 ZT 211 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına düştü. Sürücü A.K. ve eşi K.K. (27) ile bebekleri K.K. (1), kazada hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Araçtan kendileri çıkan çift, çocuklarını da kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi sonrası taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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