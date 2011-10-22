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Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü ADANA (A.A)

22 Ekim 2011 07:04

-Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü ADANA (A.A) - 22.10.2011 - Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi öldü.  Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu beldesinden Adana istikametine giden 01 BG 824 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bulgan (46), Koyuncu köyü civarında elektrik direği döşenmek üzere açılan çukura düşmemek için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bulgan'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki traktör römorkuna çarpıp sulama kanalına düştü. Şoför Bulgan ile otomobilin içinde bulunan Necati Demir (48), Ali Ören (47) ve Bedi Tanlak (46) boğularak öldü. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, vatandaşlar ve görevliler sulama kanalından çıkarıldı. 

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