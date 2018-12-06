T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil sulama kanalı duvarına çarptı, sürücü öldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sulama kanalı duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali Aydın (42) yaşamını yitirdi

06 Aralık 2018 19:33

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, sulama kanalı duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali Aydın (42) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Karacasu- Tavas Karayolu Dandalaz mevkiinde meydana geldi. Bir markette işçi olan, evli ve iki çocuk babası Ahmet Ali Aydın, yönetimindeki 09 Y 3622 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalının duvarına çarptı. Kazayı görenler tarafından otomobilinden çıkarılan sürücü Aydın, Karacasu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Aydın, hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASU Aydın DHA AYDIN KaracasuAhmet Ali AydınKazaKaracasu Tavas Karayolu DandalazBirKontroldenKazayıAydın Karacasu Devlet HastanesiNazilli Devlet HastanesiAydınJandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24