Otomobil sulama kanalı duvarına çarptı, sürücü öldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, sulama kanalı duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali Aydın (42) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Karacasu- Tavas Karayolu Dandalaz mevkiinde meydana geldi. Bir markette işçi olan, evli ve iki çocuk babası Ahmet Ali Aydın, yönetimindeki 09 Y 3622 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalının duvarına çarptı. Kazayı görenler tarafından otomobilinden çıkarılan sürücü Aydın, Karacasu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Aydın, hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.