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Otomobil su kanalına uçtu; baba ve oğlu öldü

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Arif İşlek (43) ve babası Ahmet İşlek (65) öldü

18 Ocak 2018 21:02

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Arif İşlek (43) ve babası Ahmet İşlek (65) öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü-Keşan karayolunun Lişko mevkiinde meydana geldi. Uzunköprü\'den Keşan yönüne giden Arif işlek yönetimindeki 22 FK 541 plakalı otomobil, köprüye yaklaştığı sırada kontrolden çıkıp, su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Arif İşlek ve babası Ahmet İşlek öldü. 
Uzunköprü Belediyesi\'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılan baba- oğulun cesetleri, yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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