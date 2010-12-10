T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI: 1 ÖLÜ, 2 KAYIP AYDIN (A.A)

10 Aralık 2010 15:56

-OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI: 1 ÖLÜ, 2 KAYIP AYDIN (A.A) - 10.12.2010 - Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü köyünde, sel sularına kapılan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, araçta bulunan iki kişi ise kayboldu. Aydın'ın Koçarlı ve Söke'nin Bağarası beldelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.  Koçarlı ilçesine bağlı Güdeşli köyünde yaşanan sel nedeniyle dere kenarındaki yolda bulunan bir otomobil ise sulara kapılarak dereye yuvarlandı. Köye ulaşan kurtarma ekipleri, dereye yuvarlanan otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedini çıkardı. Araçta bulunduğu belirtilen iki kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Aydın Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güdüşlü köyündeki arama çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca İzmir'den de arama kurtarma ekibi talep edildiği öğrenildi. Güdüşlü Köyü Muhtarı Tarcan Arıcı, sel suları ile birlikte 3-4 aracın dereye yuvarlandığını ileri sürerek, bazı araçların çamura saplandığını, ayrıca köydeki birçok evi de su bastığını söyledi. Öte yandan, Koçarlı'nın Yeniköy beldesinde 30-40 büyükbaş hayvanın da sel sularından telef olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24