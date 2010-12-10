-OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI: 1 ÖLÜ, 2 KAYIP AYDIN (A.A) - 10.12.2010 - Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü köyünde, sel sularına kapılan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, araçta bulunan iki kişi ise kayboldu. Aydın'ın Koçarlı ve Söke'nin Bağarası beldelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Koçarlı ilçesine bağlı Güdeşli köyünde yaşanan sel nedeniyle dere kenarındaki yolda bulunan bir otomobil ise sulara kapılarak dereye yuvarlandı. Köye ulaşan kurtarma ekipleri, dereye yuvarlanan otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedini çıkardı. Araçta bulunduğu belirtilen iki kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Aydın Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güdüşlü köyündeki arama çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca İzmir'den de arama kurtarma ekibi talep edildiği öğrenildi. Güdüşlü Köyü Muhtarı Tarcan Arıcı, sel suları ile birlikte 3-4 aracın dereye yuvarlandığını ileri sürerek, bazı araçların çamura saplandığını, ayrıca köydeki birçok evi de su bastığını söyledi. Öte yandan, Koçarlı'nın Yeniköy beldesinde 30-40 büyükbaş hayvanın da sel sularından telef olduğu öğrenildi.