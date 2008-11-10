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Ekonomi

‘Otomobil sektörüne yardım edelim’

Euro Bölgesi Başkanı Jean- Claude Juncker: “Avrupa’da çok zor durumdaki otomobil sektörüne yardım edilsin.”

10 Kasım 2008 02:00

Avrupa Birliğinde Euro para birimi kullanan ülkelerin oluşturduğu "Euro Bölgesi" Başkanı ve aynı zamanda Lüksemburg Başbakanı Jean- Claude Juncker, Avrupa'da çok zor durumdaki otomobil sektörüne koordineli bir biçimde yardımdan yana olduğunu söyledi.

France inter radyo kanalına konuşan Juncker, "Devletler olarak zor durumdaki otomobil sektörünün rekabet gücünü koruması için nasıl koordineli bir yardım yapabileceğimizin detaylarını görmemiz gerekir" dedi.

Özellikle otomobil ve inşaat sektörlerinin krizden oldukça etkilendiğine dikkati çeken Juncker, ABD'nin kendi otomobil sektörüne yaptığı yardımı hatırlatarak, Avrupa'nın otomobil firmalarının pazardan yok olmasına izin vermemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Otomobil sektöründeki kriz yüzünden, Renault, Citroen, Mercedes ve BMV gibi Avrupalı otomobil şirketleri üretimlerini son dönemde kısma kararı almıştı.

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