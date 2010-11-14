-OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE YIL SONU HAREKETLİLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Türkiye otomotiv pazarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı otomobil firmaları 13. Uluslararası Otomobil Fuarı Autoshow'a yönelik kampanyalarını, bayram özel avantajlarıyla destekleyerek 30 Kasım'a kadar uzattı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayanı oranla satışlarını yüzde 246,1 oranında artırarak 47 bin adetlere ulaşan sektör, bayram kampanyaları ile bu artışı sürdürmek istiyor. Bu yıl 9 aylık dönemde toplam otomotiv pazarı 538 bin civarında olurken, yaklaşık 557 bin adet olan 2009 yılı toplam otomotiv pazar rakamına, yılın bitimine 3 ay kala ulaşıldı. Bu yıl toplam otomotiv pazarının 700-750 bin adet civarında olması öngörülürken, otomotiv firmaları, son 3 ayda satış rakamlarını artırmak için 13. Uluslararası İstanbul Autoshow Fuarı'nda düzenledikleri kampanyaları uzattı. Türkiye otomotiv pazarında söz sahibi olan bir çok firma yıl sonuna doğru uzattıkları bu kampanyalar ile satışlarını artırmayı amaçlıyor. Bazı otomobil markaları kredi faiz oranını sıfırlarken, bir çok otomobil firması da bazı modellerinde bin lira ile 7 bin lira arasında indirim sağlıyor. Pazarın bu yılki toplam performansından oldukça memnun kalan sektör temsilcileri, pazardaki bu yukarı yönlü hareketin gelecek yıl da devam edeceğini öngörüyorlar. -TOFAŞ'TAN 6 BİN LİRAYA VARAN İNDİRİM...- Tofaş çatısı altında yer alan Fiat Otomobil ve Fiat Ticari Araçlar, yüzde 16'ya varan indirimlerin sunulduğu ve tüm Türkiye’de geçerli olan Autoshow Fuarı kampanyasını 30 Kasım'a kadar uzattı. Fiat Fiorino'dan Fiat Punto Evo'ya, Fiat Albea Sole'den Fiat Linea'ya kadar tüm Fiat modelleri için yüzde 0,89'dan başlayan kredi faiz oranlarıyla geniş çaplı satın alma kolaylıkları sunulan kampanya kapsamında, Koç Fiat Kredi desteğiyle dosya masrafı da karşılanarak ekstra indirim ayrıcalıkları sağlanıyor. 6 bin lirayı aşan indirimlerin sunulduğu ve otomobil severlere adeta bayram hediyesi niteliğindeki Fiat'ın yeni kampanyası kapsamında Fiat Linea 26 bin 145 lira, Albea Sole 21 bin 100 lira, Fiat Punto Evo 24 bin 989 lira, Yeni Fiat Fiorino 19 bin 300 lira, Yeni Fiat Doblo ise 22 bin 510 liradan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. -RENAULT'DAN 12 AY YÜZDE 0 FAİZ KAMPANYASI...- Renault, Kasım ayında müşterilerine tüm binek modellerde ve yeni Kangoo Multix'de 16 bin lira, 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında ayrıca müşterilere, otomobilini hemen teslim alıp Şubat 2011'de ödemeye başlama imkanı veriliyor. Bu kampanyada Symbol 24 bin lira, Clio 26 bin 500 lira, Fluence 35 bin 300 lira, Megane HB ise 35 bin 250 liradan satılıyor. -FORD DA KAMPANYASINI KASIM SONUNA UZATTI- Ford Otosan, Autoshow 2010'la birlikte tüm Türkiye'de geçerli olacak indirim kampanyasını Kasım ayı sonuna kadar uzattı. Kampanya süresince Fiesta'da 2 bin 750 lira, Focus'ta 3 bin 800 lira, Transit Connect'lerde ise tam 5 bin 300 liraya varan indirimler sunuluyor. Vatandaşlar tüm bu indirimlerle birlikte FordOptions ödeme sistemi ile Fiesta'ya ayda 396 lira, Focus'a 457 lira taksitle, 36 ayda sahip olabilecekler. -HYUNDAI 5 BİN LİRAYA VARAN İNDİRİMLER SUNUYOR- Hyundai, İstanbul Autoshow 2010 fuarı için uygulanan kampanya fırsatını Kasım ayının sonuna kadar sürdürecek. Kasım ayı boyunca çoğu Hyundai modelinde 5 bin liraya varan indirimler sunuluyor. Bu doğrultuda binek araçlardan i10 için 800 lira tutarında, i20 Troy'da bin 500 liraya kadar, i30'da bin 200 ile 2 bin 500 lira arasında, Accent Era'da 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişen, Getz için anahtar teslimde bin lira, Sonata'da 2 bin lira ix35'te 3 bin lira ve Santa Fe'de 5 bin lira tutarında indirim uygulanıyor. Hafif ticari modellerde ise H-100 Kamyonet'te anahtar teslimde 750 lira ve H-1'de de anahtar teslimde bin 550 lira indirim yapılıyor. Bu doğrultuda Accent Era 23 bin 250 liradan, i20 Troy 25 bin 400 liradan, i30 modeli 32 bin 900 liradan, ix35 modeli 78 bin liradan ve Santa Fe modeli de 105 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. -AYDA 568 LİRA TAKSİTLE BİR QASHQAİ- Nissan Micra 26 bin 990 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, aylık 298 liralık ödeme fırsatıyla çok avantajlı bir lansman paketi sunuyor. Qashqai modelinde ise 45 bin 990 liradan başlayan fiyatlar ve ayda 568 lira taksitle bir Qashqai sahibi olma fırsatı sunuluyor. Yeni X-Trail ise yenilenen ön tasarım, yeni gösterge tablosu ve yol bilgisayarı, XENON farlar, geri görüntü kamerası, 225/55 R 18 lastikler, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, kendiliğinde kararan iç dikiz aynası ve EURO 5 dizel motor ve daha düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Ayrıca aylık bin 273 lira taksitle Yeni X-Trail sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kompakt Crossover segmetinde yeni bir heyecan yaratacak ''Şehrin Haylazı'' Juke ise 39 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. -PEUGEOT'DAN İNDİRİMLER SÜRÜYOR- Peugeot, yoğun istek üzerine Auto Show fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Peugeot özel Auto Show kampanyası kapsamında 3008 modelinde 7 bin 200 liraya, 107'de 6 bin liraya, 407'de 6 bin 400 liraya varan indirimler sunarken, Peugeot 308 modeli 32 bin 990 liradan başlayan özel anahtar teslim fiyatları ile ön plana çıkıyor. Peugeot'nun monospace modeli 5008'de ise Video Paketi promosyonu devam ediyor. 5008'de sunulan Video Paketi, 2. sırada oturan yolculara iç mekana mükemmel şekilde entegre edilmiş bir multimedya sistemini kapsıyor. Bu sistem ön kafalıklara yerleştirilmiş iki adet 7 renkli ekran, bütün portatif ses/video donanımlarını (video oynatıcı, oyun konsolları, DVD okuyucu) kabul eden bir bağlantı konsolu ve iki adet Bluetooth kablosuz kulaklıktan oluşuyor. Ayrıca deri döşeme, çift bölmeli otomatik klima, Bluetooth, JBL Hi-Fi Müzik Sistemi, Park Yardım Sistemi, Direksiyondan Kumandalı MP3 Uyumlu Radyo-CD Çalar, MP3 bağlantısı, USB-AUX girişi, Alüminyum alaşımlı jantlar ve hız sabitleme sisteminin standart olarak sunulduğu 207 CC, 10 bin lira indirim ve yüzde 50 şimdi öde, yüzde 50, 1 sene sonra öde şeklinde özel finans kampanyası ile dikkat çekiyor. Aynı kredi koşulları 308 CC modelinde 3 bin 500 liraya varan indirimlerle sunuluyor. -DACİA'DAN ŞİMDİ AL BAHARDA ÖDE KAMPANYASI- Dacia, ürün gamındaki modellerin uygun fiyatlarına ek olarak müşterilerine bir de ödeme kolaylığı sunuyor ve Kasım ayı boyunca Logan Sedan, Sandero, Logan MCV 5 ile 7 kişilik ve Duster modellerinde geçerli olmak üzere Kasım ayında al Mart ayında ödemeye başlama imkanı sunuyor. Müşteriler araçlarına hemen sahip olurken ödemeye baharda başlıyor. Bu kampanyaya ek olarak Dacia, Duster modelini test edenler arasından yapılacak çekilişle bir şanslı kişiye Duster hediye fırsatını da Aralık ayına kadar devam ettiriyor. -SEAT'IN AVANTAJLARI KASIM KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR- Doğuş Otomotiv–SEAT, Kasım ayında tüm modellerinde cazip fiyat avantajı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında ayrıca kasım ayı süresince avantajlı kredi imkanları da bulunuyor. Kampanyada, SEAT'ın her geçen gün artan bir ilgiye sahip modeli Ibiza, 26 bin 400 liradan başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulurken, Auto Show Fuar'ını takiben showroomlarda yerini alan Ibiza Sportourer da 27 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. -TÜRKİYE PAZARININ DEĞERİ 800 BİN ARAÇ Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Jean Pierre Vieux, Türk tüketicisinin güveninin hala mevcut olduğunu ve iyi kredi arzlarının bulunduğunu belirterek, ''Gelecek yıl pazar en az 2010 yılı ile eşit olur'' dedi. Vieux, 13. Uluslararası Autoshow'un çok iyi gittiğini, fuar sırasında 100'ün üzerinde otomobil sattıklarını ve bine yakın bağlantı kurduklarını anlattı. Vieux, fuarın hem kendileri için hem de sektör için çok iyi geçtiğini ve fuarın yıl sonu dinamizmini ortaya koyduğunu dile getirdi.Ekim ayı pazar performansının 73 bin adetler civarında çok iyi geçtiğini anımsatan Vieux, bu yıl Türkiye otomotiv pazarının 720-730 binleri geçebileceğini kaydetti. Vieux, Peugeot açısından bakınca bütün modellerin ellerinde mevcut olduğunu ifade ederek, pazarın gelişimine ayak uyduracaklarını, 43 bin araçlık bir satış hedefi saptadıklarını ve onu da tutturacaklarını söyledi. Gelecek yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vieux, ''Tüketicinin güveni hala mevcut. Genel olarak da iyi kredi arzları var. Dolayısıyla da gelecek yıl pazar en az 2010 yılı ile eşit hatta daha da yukarı olur diye düşünüyorum. Bunlar yüksek rakamlar gibi görünüyor. Ama aslında Türkiye pazarının gerçek değeri yılda 800 binden çok. Yılda 1 milyon araca giden bir pazar olması lazım'' diye konuştu. -''TOPLAM PAZAR YILI 750 BİN İLE KAPATIR''- Ford Otosan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner de, 2010 yılı ekim ayı sonuçlarına bakıldığında, Türkiye toplam otomotiv endüstrisinin yılın ilk 10 ayında gösterdiği güçlü tempoyu devam ettirdiğini ve yaklaşık 560 bin adet toplam satış rakamına ulaşıldığını ifade etti. Özüner, geçen yılın ekim ayına göre pazarın yüzde 132 seviyelerinde büyüdüğünü dile getirerek, 2009 Ekim ayının ÖTV indirimi sonrasında, yılın en küçük ikinci ayı olarak kapandığını söyledi. Sektöre genel olarak bakıldığında, geçen 6 ayda tüketici güven endeksinde artış olduğunu belirten Özüner, 2010 yılı sonunda; tüketici güven endeksindeki artış, kur dengesi ve banka kredilerinin de etkisiyle 2009 yılına göre yüzde 50 artış öngördüklerini bildirdi. Özüner, ''Autoshow Fuarının ve Kurban Bayramının getirdiği pozitif motivasyonla bu güçlü temponun yıl sonuna kadar sürmesini ve 2010 yılı otomotiv endüstrisinin 750 bin satış seviyelerinde kapanmasını bekliyoruz'' dedi. Ford Otosan olarak, ekim ayında 12 bin 303 adet satış ile yüzde 16,1 pazar payı elde ettiklerini ifade eden Özüner, 2010 yılının 10 ayında binek araç sınıfında yüzde 10,8 pazar payı ile ikinci, toplam pazarda ise 87 bin 261 adetlik satış ve yüzde 15,6 pazar payı ile liderliklerini koruduklarını anlattı. Özüner, ''Autoshow 2010'da otomobil tutkunlarını 6 yeni model, 17 yeni teknoloji ve 8 yeni motor seçeneğiyle tanıştırdık. Fuarda sergilediğimiz Yeni C-MAX, S-MAX, Galaxy ve Mondeo modellerimiz çok büyük ilgi gördü. Ayrıca tüm Türkiye'deki bayilerimizde uygulanan ve Kurban Bayramı sonuna kadar sürecek olan 'Autoshow kampanyası' ile 2010 yılındaki başarılı performansımızı sürdüreceğimize inanıyoruz'' dedi. -''2011'DE PAZAR YÜZDE 5 DAHA BÜYÜR''- Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ise Türkiye otomotiv pazarının, 2010 yılında ertelenen filo taleplerinin, düşük kredi faizleri ve buna bağlı olarak uygun ödeme koşullarının sunulması ile öngörülenin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bozkurt, Toyota olarak yıl sonu satış hedeflerini de 38 bin adet olarak revize ettiklerini dile getirerek, herkesin Toyota sahibi olmasını amaçlayan Toyota Finans Sistemi'ni uygulamaya almalarıyla birlikte satışlarda önemli bir artış yaşamaya devam ettiklerini ifade etti. Ali Haydar Bozkurt, şunları kaydetti: ''61 bin 345 adet aracın satıldığı temmuz ayında Toyota Finans'ın etkisiyle 5 bin 289 adetle tarihi satış rekoru kırdık ve Türkiye otomobil pazarından yüzde 12,6 pay aldık. Kişisel finansal kriterlere uygun olarak birçok seçenek sunan Toyota Finans sisteminde rekabetçi faiz oranları, kişiye özel esnek ödeme koşulları, ödeme erteleme, alternatif taksit ve takas olanağı gibi bir çok hizmeti müşterilerimizin beklentilerine göre şekillendirdik. Sektörün 2011 yılında bu seneye göre minimum yüzde 5 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Markanın 2011 projeksiyonu, hedefleri, stratejisi Toyota olarak, sektörden daha yüksek bir büyüme bekliyoruz. 2010 yılı hedefimiz olan 38 bin adedi, 2011 yılında 50 bin adede yükseltiyoruz. Hem bayii teşkilatı hem de kurum kanadında sistem, eğitim, altyapı hazırlıklarımızı 50 bin satış adedi hedefine göre geliştiriyoruz.''