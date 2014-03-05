Otomobil satışları yüzde 26,2 düştü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışı Şubat 2014'te geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 oranında azaldı. Sadece otomobil satışı geçen sene Şubat ayına göre yüzde 26,2 düştü. Satışların düşmesinde ÖTV artışı, BDDK'nın kredi sınırlaması ve kur, faizlerde yükselişler etkili oldu.

Emre Özpeynirci'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, kurdaki yükseliş ve ÖTV artışının ardından 1 Şubat’ta devreye giren kredi sınırlamasının etkileri şubat ayı otomotiv pazarında kendini gösterdi. Stoktaki 2013 model araçların satışına bağlı olarak kampanyaların devam etmesine rağmen şubatta toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında düştü. 2014 modellerin tümünün devreye girmesiyle fiyat artışlarının net olarak yansıyacağı mart ayında ise pazarın en az yüzde 35 daralması bekleniyor. Sektör yetkilileri, şubattaki yüzde 28’lik daralmanın henüz kötünün iyisi olduğu görüşünü savunuyor.

35 bin araç satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2014 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 21 adete geriledi. 48 bin 307 adet olan 2013 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 27.5 oranında azaldı. 2014 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 azalarak 27 bin 167 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Şubat ayına göre yüzde 31.66 azalarak 7 bin 854 adet seviyesine geriledi.

İki ayda ne oldu?

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam Pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.25 azalarak 67 bin 691 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı ilk iki ayında 83 bin 830 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.74 azalarak 51 bin 535 adete geriledi. 2013 yılı ilk iki ayında 62 bin 649 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 23.72 oranında azalarak 16 bin 156 adete geriledi. Geçen yıl 21 bin 181 adet satış gerçekleşmişti.