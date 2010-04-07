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Ekonomi

Otomobil satışları mart ayında geriledi

07 Nisan 2010 15:20

T24- 2010 yılı mart ayı binek ve hafif ticari araç toplam satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) mart verilerine göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Mart kümülatif binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 103 bin 36 adet olarak gerçekleşti. 96 bin 459 adet olan Ocak-Mart 2009 binek ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 6,82 oranında arttı. 2010 yılı Ocak-Mart döneminde toplam binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,59 azalarak 67 bin 203 adete ulaştı.

Toplam hafif ticari araç satışları ise aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 27,19 artarak 35 bin 833 adet olarak gerçekleşti.

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