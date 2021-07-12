Otomobil satışları ilk 6 ayda yüzde 52 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Yılın ilk 6 ayında otomobil pazarı yüzde 52 oranında büyüdü; bu dönemde 310 bin 325 adet otomobil satıldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121 büyüdü. Toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 büyüyerek 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti.

Üretim yüzde 23 arttı

Otomotiv üretimi ise aynı dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 669 bin 409 adede ulaştı.

6 ayda 14.7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 6 artarak 297 bin 127 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 34, Euro bazında ise yüzde 23 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.